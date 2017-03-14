Терористи відібрали в Ахметова два готелі

Терористи так званої "ДНР" захопили два готелі "Донбас Палас" і "Парк Інн", що належали олігарху Рінату Ахметову. Будівлі готелів захопили озброєні представниками псевдореспубліки, також конфіскували все обладнання.

Про це повідомила прес-служба компанії "ЕСТА Холдинг", що входить до холдингу СКМ Ахметова.

Наразі менеджмент готелів відсторонений від управління.

"Впродовж 3 років військового конфлікту в окремих районах Донецької та Луганської областей України готелі Групи, розташовані в Донецьку, продовжували працювати виключно в українському правовому полі", – сказав генеральний директор компанії "ЕСТА Холдинг" Максим Громадцов.

Однак, з 13 березня "ЕСТА Холдинг" вже не контролює ці будівлі. При цьому Громадцов запевнив, що вони будуть боротись за повернення контролю над готелями "доступними нам правовими методами".

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