Терористи вимагають від України обміняти "беркутівців", які розстрілювати учасників Євромайдану

Бойовики з "ДНР" хочуть, щоб Україна передала їм співробітників спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у розстрілі активістів під час Революції Гідності.
Мова йде про Павла Аброськіна та Сергія Зінченка, який підозрюють у розстрілі 48 активістів на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.
Їх імена є у списку що запрошує "представництво окупованої території Донецької області", які в себе опублікувала нардеп Надія Савченко.
До слова, в списку присутнє й ім'я головного сепаратиста Донбасу.
В СБУ вже розкритикували Надію Савченко за публікацію цих списків, вказавши, що вони «некоректні», та несуть загрозу родичам полонених.
У "ДНР" своєю чергою заявили, що пропозиції Савченко обміняти "всіх на всіх" є неприйнятними.
Слід зазначити, що сьогодні Святошинський суд Києва розглядає справу стосовно п'яти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" – Олександра Маринченко, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, Павла Аброськіна і Сергія Зінченка, яких звинувачують у розстрілі 48 активістів євромайдан на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року. Однак невідомі зірвали засідання суду.
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