Терористи вимагають від України обміняти "беркутівців", які розстрілювати учасників Євромайдану

Бойовики з "ДНР" хочуть, щоб Україна передала їм співробітників спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у розстрілі активістів під час Революції Гідності.

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