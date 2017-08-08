Терористи захопили житлові будинки неподалік Маріуполя

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У непідконтрольному українським військовим селі Саханка терористи "ДНР" захопили будинки.
Про це у звіті повідомили представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
Зазначається, що бойовики обрали для заселення будинки, власники яких покинули помешкання.
Жителі в підконтрольному "ДНР" села Саханка (24 кілометри на північний схід від Маріуполя) повідомили спостерігачам, що кілька членів "ДНР" заселилися в нежилі будинки у селі попри заперечення з боку сусідів,
– йдеться у повідомленні.
Окрім цього, спостерігачі ОБСЄ отримали інформацію про те, що в Саханці є важке озброєння, заборонене Мінськими угодами. Жителі села бачили танки та чули, як терористи гатили з них по українських позиціях.
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Самі представники Моніторингової місії бачили неподалік Маріуполя 10 озброєних бойовиків, які наказували українцям не спілкуватись зі спостерігачами. Згодом терористи підійшли до членів ОБСЄ з вимогою показати посвідчення. Після відмови озброєні чоловіки заявили, що патруль не може продовжувати роботу на їх території.