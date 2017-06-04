Терористична атака у Лондоні: кількість жертв, затримання і хто нападники

В суботу, 3 червня, у Лондоні стався теракт, жертвами якого стали десятки людей.

Внаслідок теракту загинуло семеро осіб.

48 постраждалих було госпіталізовано. 21 з них у важкому стані.

Четверо співробітників поліції були поранені, двоє – серйозно.

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Поліція розстріляла трьох нападників.

Вісім озброєних співробітників випустили в цілому 50 куль в трьох нападників.

12 людей було арештовано в ході поліцейського рейду в районі, де, можливо, мешкав один з нападників.

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Поліція знає імена нападників, але не буде їх оприлюднювати.

За словами сусідів можливого терориста, він був одружений і має двох дітей.

Після терористичної атаки усі партії Великобританії припинили виборчу кампанію, окрім UKIP.

Українців серед постраждалих немає.

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