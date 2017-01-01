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Терористична атака в Стамбулі: "Санта-Клауси" розстріляли нічний клуб

03:03, сьогодні 61039 Читать новость на русском
Стрілянина сталася у нічному клубі Reina
Стрілянина сталася у нічному клубі Reina / Getty Images

У новорічну ніч в одному з нічних клубів Стамбула в районі Бешикташ сталася стрілянина, яку влаштували невідомі у костюмах Санта-Клаусів.

У результаті щонайменше 35 людей загинули, включно з 1 поліцейським, і 40 отримали поранення, передає місцева влада, яка назвала інцидент "терористичною атакою".Стрілянина, Стамбул

Стрілянина, Стамбул

За інформацією турецьких ЗМІ, в момент нападу у клубі перебували до 700 осіб.

Стрілянина сталася одразу після настання нового року.

Стрілки були одягнені в костюми Санта-Клаусів. Відвідувачі клубу, намагаючись врятуватися від пострілів, стрибали у Босфор.

Спочатку була інформація, що нападників двоє, однак згодом журналісти з'ясували, що стрілянину вчинив один. За словами свідків, він говорив арабською.

Зауважимо, що камери спостереження зафіксували злочинця.

CNN Turk повідомляла, що зловмисник досі перебуває усередині клубу, і що поліцейські готуються його штурмувати. Але NTV інформує, що місцезнаходження нападника є невідомим.

Згодом турецька поліція підтвердила, що терорист діяв один, і повідомила, що нападника вдалося ліквідувати.

Наразі біля нічного клубу, який є популярним місцем відпочинку, перебуває багато "швидких".Стрілянина, Стамбул

До слова, у новорічну ніч у Стамбулі порядок забезпечують 17 тисяч правоохоронців.Стамбул, терор

Поліція, Стамбул, правоохоронці

Читайте також: У столиці Туреччини затримали зловмисників, які готували теракт у новорічну ніч

Нагадаємо, увечері 10 грудня у цьому ж районі неподалік стадіону футбольного клубу "Бешикташ" стався вибух. За останньою інформацією, загинули щонайменше 39 осіб.

Відповідальність за теракт у Стамбулі взяло на себе угрупування "Соколи свободи Курдистану".

Теги: Туреччина Теракт Зброя Кримінал Тероризм Жертви Новорічні свята
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