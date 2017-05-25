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Тероризм, міграція та Росія – головні проблеми НАТО майбутнього, – Трамп

18:18, сьогодні 140 Читать новость на русском
Трамп
Трамп

Під час саміту НАТО у Брюсселі Президент США Дональд Трамп визначив три основні теми, на яких має зосередитися Альянс. Одна з них – загроза зі сторони Росії.

Виступ Трампа транслювали на американських телеканалах.

"НАТО майбутнього повинна зосередитися на тероризмі і міграції, а також на погрозах з боку Росії і зі сходу і півдня", – заявив Трамп.

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Нагадаємо, 25 травня у Брюсселі відбувається саміт НАТО. Зустріч, щоправда, називають неформальною, і за її підсумками не передбачено навіть ухвалення комюніке. Однак, засідання від того буде не менш цікавим, адже у саміті бере участь Дональд Трамп. Це перша його зустріч із лідерами країн альянсу в такому форматі.

Теги: Політика Дональд Трамп НАТО Тероризм
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