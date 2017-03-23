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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Теща вбитого Вороненкова шокувала коментарем щодо його смерті

15:39, сьогодні 1595 Читать новость на русском
Теща Людмила Масакова
Теща Людмила Масакова / svopi.ru

Російська актриса Людмила Максакова зраділа загибелі чоловіка своєї доньки Марії.

Про це повідомляє російський пропагандистський канал.

За словами жінки, її зять давно мав би бути вбитий за зраду Російської Федерації.

"Ну і слава тобі Господи, а що з ним ще робити? Слава Господи, що врешті-решт людина, яка так падлючила, він же військовий, його за зраду б давно розстріляли", – заявила теща вбитого у центрі Києва екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

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Нагадаємо, 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві вбили екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Людина, яка поранила кілера Дениса Вороненкова, є діючим працівником однієї із спецслужб України.

Як відомо, у жовтні 2016 року емігрував до України, за його словами, у зв’язку з переслідуваннями з боку ФСБ і побоюваннями за своє життя. У грудні 2016 отримав громадянство України, відмовившись від громадянства Росії.

Теги: Україна Вбивство Вороненкова Кримінал Новини Росії
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