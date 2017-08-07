Tesla S Models встановила новий рекорд: цифра вражає

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Tesla Owners Club Italia встановив новий рекорд дальності ходу на одній зарядці для електромобіля Tesla Models S – 1078 км на одному повному заряді.
Про це повідомляє Technot.
Для заїзду використовували Model S у модифікації 100D, яка має батареї ємністю 100 кВт\год. Офіційно заявлений запас ходу досягає 540 км. Попередній рекорд Tesla S Models дорівнював 901,2 км.
Тестування проводили на приміських дорогах Салерно в Південній Італії.
Під час заїзду був відключений кондиціонер, а водії уникали різких прискорень і гальмувань. Плюс до всього, на машину встановили шини з низьким рівнем опору коченню, а швидкість не перевищувала 40 км/год.
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