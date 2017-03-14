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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Тест на адекватність України: що пишуть російські ЗМІ про Самойлову

14:54, сьогодні 1359 Читать новость на русском
Юлія Самойлова
Юлія Самойлова / treda.ru/

Тема вибору представника Росії на цьогорічному Євробаченні стала чи не топовим скандалом дня.

Відомі пропагандисти Life (екс-LifeNews), тему Самойлової та скандалу навколо неї зробили найголовнішою темою дня. Що не дивно, адже протистояння України та Росії – ядро існування сайту.

Видання називає скандал із Самойловою "маленьким тест на адекватність".

Life пише, що якщо співачку не впустять в Україну, то "це буде виклик тим самим "європейським цінностям". Після цього Київ точно не зможе претендувати на те, щоб до нього ставилися як до цивілізованого партнера".

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Відомий блогер Іван Талачьов у своєму матеріалі для Life зазначає, що усі спекуляції на темі Самойлової розганяють "моральні інваліди Facebook", які називають співачку "гарматним м'ясом", яке Кремль посилає до Києва.

"Вже давно на "Євробаченні" ні на що не впливають вокальні дані або голос. Всім цікаво тільки одне: яких ще дивних істот покаже естрада країн СНД і Європи. Що буде цього разу – гібрид людини з дельфіном або безстатевий кіборг, якого спеціальна команда інженерів збере прямо на сцені? І на цей карнавал чудовиськ ми відправляємо просту людини. Вважаю, ми вже перемогли", – поділився автор.

Lenta.ru знову ж таки акцентує на тому, що на Євробаченні музика давно відійшла на другий план. А події із Самойловою та Євробаченням загалом перетворюється на "захоплюючий геополітичний трилер".

Цього року вибір російського виконавця для "Євробачення" обговорюється як ніколи гаряче. Причому сперечаються не про голос Юлії Самойлової або її пісню. Все це немов ніхто не помічає за питаннями політики і етики. Схоже, Джамалі та її пісні про депортацію кримських татар судилося потьмяніти на цьому тлі,
– пише видання.

Загалом багато ЗМІ вважають, що вибір Самойлової як учасниці від Росії – це намагання "Першого каналу" заглушити скандал на популярному шоу "Хвилина слави". Там, нагадаємо, жюрі запропонували чоловіку без ноги пришити собі кінцівку, аби не спекулювати на своїй особливості.

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Представники каналу ж це спростували та запевнили, що Самойлова їде на Євробачення лише тому, що у неї чудова пісня та як співачка вона була найкращою із претендентів.

Ми шукали співачку з певною історією, ми шукали співачку, можливо, не дуже розкручену, не якусь велику зірку в середовищі нашого шоу-бізнесу. Ми намагалися знайти особу,
– пояснили на "Першому каналі".

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Теги: Україна Євробачення-2017 Євробачення ЗМІ Новини Росії LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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