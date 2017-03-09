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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Тетяні Чорновол нагадали її виступи проти торгівлі з окупантами та їх поплічниками

01:47, сьогодні 343 Читать новость на русском
Тетяна Чорновол
Тетяна Чорновол

Після того, як народний депутат від партії "Народний Фронт" Тетяна Чорновол навідалася до учасників блокади, та в грубій формі спробувала переконати активістів відкрити шляхи для торгівлі з окупантами, їй нагадали про її слова щодо такої торгівлі.

Мова йде про блог на "Українській правді" під назвою "Купувати вугілля у сепаратистів чи Росії, це оплачувати патрони, якими нас вбивають". Датований він 8 грудням 2014 року.

Тоді Тетяна Чорновіл переконувала що "вугілля закупати за посередництвом Сергія Курченко та інших менеджерів Януковича, хіба це не плювок в сторону Майдану? Ми ж проти цих персонажів там стояли".

В самому тексті вона наводить думку, що серед керівництва держави є особи, які зацікавлені в тому, щоб Україна купувала вугілля у Росії або з окупованих територій. Як приклад вона називає ім’я і тодішнього керівника Адміністрації Президента Бориса Ложкіна.

Загалом все зводиться до того, на її думку, що ситуація, коли Україна змушена купувати вугілля у окупантів, на руку Сергію Курченку. До слова, саме на його користь бойовики захопили українські заводи на Донбасі. Однак цього разу Тетяна Чорновол вирішила не підтримати блокаду, яка б унеможливила торгівлю з бойовиками, а приїхала доказувати бійцям АТО, що вони "путінські прихвосні". За що і отримала яйцями по голові.

Читайте також: Чорновол влаштувала ганебну сцену блокувальникам: опубліковано відео

Теги: Україна Політика Блокада Сергій Курченко Народний фронт Війна на Донбасі вугільна промисловість
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