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The Weeknd хоче змінити псевдонім

10:34, сьогодні 152 Читать новость на русском
The Weeknd змінить ім'я
The Weeknd змінить ім'я / billboard.com

Канадський музикант Тhe Weeknd планує найближчим часом випустити новий альбом під іншим сценічним ім’ям.

Про це музикант розповів в інтерв’ю журналу Harper's Bazaar, передає Вuro247.

Виконавець, справжнє ім’я якого Ейбел Тесфайе, хоче змінити свій псевдонім на ім’я вигаданого персонажа, створеного Девідом Бові.

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"Це буде щось на зразок Зіггі Стардаста. Можливо, я перестану використовувати псевдонім Тhe Weeknd. Або просто тимчасово заміню його чимось іншим ", – розповів музикант.

Бові вигадав Стардаста, коли випустив свій глем-рок-альбом The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars у 1972 році. Персонаж став центральною фігурою концептуальної платівки.

Теги: LifeStyle Музика
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