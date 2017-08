The Weeknd хоче змінити псевдонім

Канадський музикант Тhe Weeknd планує найближчим часом випустити новий альбом під іншим сценічним ім’ям.

Про це музикант розповів в інтерв’ю журналу Harper's Bazaar, передає Вuro247.

Виконавець, справжнє ім’я якого Ейбел Тесфайе, хоче змінити свій псевдонім на ім’я вигаданого персонажа, створеного Девідом Бові.

Читайте також: Відома голлівудська пара розлучається

"Це буде щось на зразок Зіггі Стардаста. Можливо, я перестану використовувати псевдонім Тhe Weeknd. Або просто тимчасово заміню його чимось іншим ", – розповів музикант.

Бові вигадав Стардаста, коли випустив свій глем-рок-альбом The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars у 1972 році. Персонаж став центральною фігурою концептуальної платівки.