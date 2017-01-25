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Ті, хто розмалював меморіал жертвам НКВС, української мови не знають, – експерт

22:18, сьогодні 419 Читать новость на русском

У Биківні, поблизу Києва, вандали залишили написи "СС Галичина", "ОУН-УПА" та образи на меморіалі загиблим від рук НКВС українцям та полякам. Проте помилки в написах свідчать, що це справа рук зловмисників, які української мови не знають.

У 30-х – 40-х роках минулого століття комуністи розстріляли на місці нині розмальованого меморіалу кілька десятків тисяч репресованих комуністичною владою. З них понад три з половиною тисячі – іноземці, зокрема поляки. Сьогоднішній акт вандалізму одразу викликав обурення польських дипломатів.

Посольство Польщі в Україні направило в МЗС України ноту, в якій вимагає з’ясування обставин і розкриття осіб тих, хто сплюндрував польський військовий цвинтар у Биківні.

За словами голови Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, який першим і повідомив про інцидент у Facebook, це очевидна провокація. До речі, тих, хто українською мовою не володіє.

Натяки на це є в тому, як виконані ці написи – з використанням латинської N, з використанням латинської літери W замість "у" і так далі,
– зауважив В'ятрович.

На думку історика, в сучасному контексті російської агресії винуватців треба шукати серед тих, кому вигідно розсварити Україну і Польщу.

Виконавці перестаралися і сплюндрували разом із тим польський меморіал. Якраз це і показало, що насправді ми маємо справу з третьою стороною, яка зацікавлена погіршити стосунки між українцями і поляками,
– вважає В'ятрович.

Меморіал розташований у Биківнянському лісі. Тому забезпечити належну охорону на чималій території вкрай складно. Правоохоронців викликали місцеві мешканці о дев’ятій годині ранку. На місці інциденту поліцейські знайшли фарбу і знаряддя, яким, вочевидь, зловмисники намагалися повалити кілька пам’ятників.

Наразі поліція розслідує цю справу за фактом порушення рівноправності громадян за їхньою расовою та національною приналежністю, релігійними переконаннями, інвалідностю та за іншими ознаками. Досудове слідство ведеться за статею 161, частиною 3, за якою передбачається від 5 до 8 років позбавлення волі.

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В українському МЗС обурення поляків підтримали. Мовляв, у цивілізованому суспільстві такі дії неприпустимі.

МЗС України засуджує такі акти вандалізму – спаплюження української та польскої частин пам'ятника Національного заповідника "Биківнянські могили". Cьогодні дійсно отримали ноту польського МЗС. Відреагуємо на неї оперативно, – прокоментувала речниця українського МЗС Мар'яна Беца.

Нагадаємо, що на початку січня вандали спаплюжили пам’ятник загиблим полякам в Гуті Пеняцькій на Львівщині. Спеціалісти припускають, сьогоднішній акт вандалізму мав виглядати як відповідь поляків за наругу над їхнім меморіалом.

Автор: Володимир Рунець, Олександра Ревуцька, Ольга Читайло, Поліна Литвинова, Оксана Тропотяга
Теги: Україна Польща Історія Кримінал
Джерело: 24 Канал
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