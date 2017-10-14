Ти колись брав позики, – створили бота, що вміє писати розписки
07:04, сьогодні 222 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Юридична компанія Bot & Partners Law Firm створила бота на ім'я Гобсек, який вміє розбирається у складанні юридичних документів, зокрема – розписок.
Про це пише ain.ua.
Так, коли бот спілкується з користувачем, він уточнює деталі (сума грошей, яку потрібно дати в борг, наявність пені в разі простроченого платежу, відсотки тощо).
Бот Гобсек крок за кроком допомагає користувачу складати розписку. Таким чином користувач отримує готовий шаблон документа в Google Docs, який можна роздрукувати і заповнити відсутні поля.
Як розповів співзасновник компанії 908 Андрій Хорса, бот зможе скласти позовну заяву, якщо до домовленої дати борг не повернуть.
Бот Гобсек
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі