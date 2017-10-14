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Ти колись брав позики, – створили бота, що вміє писати розписки

07:04, сьогодні 222 Читать новость на русском
Створили бота Гобсека
Створили бота Гобсека / telegram-free.ru

Юридична компанія Bot & Partners Law Firm створила бота на ім'я Гобсек, який вміє розбирається у складанні юридичних документів, зокрема – розписок.

Про це пише ain.ua.

Так, коли бот спілкується з користувачем, він уточнює деталі (сума грошей, яку потрібно дати в борг, наявність пені в разі простроченого платежу, відсотки тощо).

Бот Гобсек крок за кроком допомагає користувачу складати розписку. Таким чином користувач отримує готовий шаблон документа в Google Docs, який можна роздрукувати і заповнити відсутні поля.

Як розповів співзасновник компанії 908 Андрій Хорса, бот зможе скласти позовну заяву, якщо до домовленої дати борг не повернуть.

Бот Гобсек

Бот Гобсек

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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