Ти колись брав позики, – створили бота, що вміє писати розписки

Юридична компанія Bot & Partners Law Firm створила бота на ім'я Гобсек, який вміє розбирається у складанні юридичних документів, зокрема – розписок.

Про це пише ain.ua.

Так, коли бот спілкується з користувачем, він уточнює деталі (сума грошей, яку потрібно дати в борг, наявність пені в разі простроченого платежу, відсотки тощо).

Бот Гобсек крок за кроком допомагає користувачу складати розписку. Таким чином користувач отримує готовий шаблон документа в Google Docs, який можна роздрукувати і заповнити відсутні поля.

Як розповів співзасновник компанії 908 Андрій Хорса, бот зможе скласти позовну заяву, якщо до домовленої дати борг не повернуть.

Бот Гобсек