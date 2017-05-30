Тигр вбив працівницю зоопарку в Великобританії

У графстві Кембриджшир тигр напав на працівницю зоопарку Hamerton Zoo Park, яка опинилася в одному вольєрі із твариною.

Про це пише BBC.

Хижак пройшов за огорожу, де була жінка, та напав на неї. Внаслідок нападу тигра співробітниця загинула на місці.

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Адміністрація зоопарку вже прокоментувала цю подію, назвавши її нещасним випадком. Також парк вирішили закрити від відвідувачів від 30 травня.

Поліція встановлює деталі події.