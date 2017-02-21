13:38
21 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кірюша на полюсі. Капітан Росії
Вєсті Кремля
20:53, 18 лютого
Вєсті.UA. Жир. Спецагенти Зорян і Шкіряк. Швейцарські мрії Ляшка
Вєсті.UA
22:42, 18 лютого
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, 17 лютого
Випуск новин за 12:00: Засідання Верховної Ради. Справа Фірташа
Випуск новин
13:09, сьогодні
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, 17 лютого
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Тіла десятків потопельників викинуло на береги Лівії

13:08, сьогодні 242 Читать новость на русском
На пляж у Лівії винесло тіла потопельників
На пляж у Лівії винесло тіла потопельників / Twitter

На берег Середземного моря Лівії в західному місті Завія викинуло десятки тіл, ймовірно африканських мігрантів.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на представника "Червоного Півмісяця" Лівії.

Зазначається, що 74 тіла були знайдені на пляжі, але обставини їх утоплення залишаються загадкою, повідомив прес-секретар благодійної організації Мохаммед аль-Місраті.

Тіла викинуло на берег протягом ночі, при цьому жодних видимих ознак розбитого судна немає.

Читайте також: Рятувальники зняли з дрейфуючих крижин 18 рибалок

Теги: Лівія біженці
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Бабак Тимко спрогнозував, коли почнеться весна
 2 лютого , 14:12 1
Статки Гройсмана: що задекларував прем'єр-міністр (Інфографіка)
 28 жовтня 2016 , 16:36 4
Кабмін таки схвалив підвищення акцизу на алкоголь і сигарети
 23 серпня 2016 , 15:42 4
У Москві трохи понервували, значить ми все робимо правильно, – Порошенко
 6 грудня 2016 , 13:19
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук