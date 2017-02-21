Тіла десятків потопельників викинуло на береги Лівії

На берег Середземного моря Лівії в західному місті Завія викинуло десятки тіл, ймовірно африканських мігрантів.
Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на представника "Червоного Півмісяця" Лівії.
Зазначається, що 74 тіла були знайдені на пляжі, але обставини їх утоплення залишаються загадкою, повідомив прес-секретар благодійної організації Мохаммед аль-Місраті.
Тіла викинуло на берег протягом ночі, при цьому жодних видимих ознак розбитого судна немає.
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