Тіла трьох бійців передали Україні – офіційна інформація

Операція щодо повернення тіл трьох українських військовослужбовців завершилась. Бойовики передали тіла бійців Україні.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Згідно з повідомленням, тіла передали у Донецьку представникам гуманітарного проекту Збройних Сил України "ЕВАКУАЦІЯ 200".

Зараз тіла доправляють до Дніпра, де їх буде передано слідчим органам Нацполіції для проведення експертизи.

Процес опізнання бійців відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, 12 січня родичі морських піхотинців повідомили, що всі троє загинули. Їхні тіла потрапили до бойовиків. Проте в Міноборони не змогли підтвердити інформацію, що зниклі на Різдво морпіхи загинули.