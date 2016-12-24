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Телеканал новин 24 Тіла всіх жертв теракту в Берліні ідентифікували
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Тіла всіх жертв теракту в Берліні ідентифікували

20:11, сьогодні 15 Читать новость на русском
Теракт в Берліні
Теракт в Берліні / Screenshot

Тіла всіх 12 жертв берлінського теракту ідентифікували.

Під колесами вантажівки загинули шестеро жінок та шестеро чоловіків. Більшість – німці.

Серед загиблих є громадяни Італії, Ізраїлю, Чехії та Польщі.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник підтвердив смерть у теракті нашого співвітчизника. Це 44-річний чоловік, який останні 15 років проживав у Берліні і нещодавно отримав німецьке громадянство.

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Серед травмованих є громадяни Іспанії, Великобританії, Угорщини, Фінляндії та Лівану. Деякі з них досі на лікарняних ліжках. Медики продовжують боротись за їхні життя.

Нагадаємо, раніше "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт на ярмарку в Берліні, у якому загинуло 12 людей.

Слідство у справі берлінського теракту триває, хоча головного підозрюваного ліквідували. В Тунісі працівники Служби безпеки затримали ймовірних спільників берлінського терориста.

Теги: Теракт у Берліні Жертви
Джерело: 24 Канал
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