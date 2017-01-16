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Тільки через рік після смертельної ДТП дружківського мажора Толстошеєва позбавили прав

20:03, сьогодні 1206 Читать новость на русском
Рік тому біля метро
Рік тому біля метро "Лівобережна" сталась аварія / Фото із відкритих джерел

Прокуратура Києва відзвітувала про результати повторних експертиз щодо Станіслава Толстошеєва, який у січні 2016-го року насмерть збив жінку біля станції метро "Лівобережна".

Про це йдеться у повідомленні прокуратури Києва.

Висновки повторних експертиз, які надійшли до столичної прокуратури, підтвердили результати попередніх експертиз щодо неосудного стану підозрюваного під час скоєння ним ДТП,
– кажуть у прокуратурі.

Як зазначають експерти, на момент дорожньо-транспортної пригоди у 22-річного Станіслава Толстошеєва стався "раптовий тимчасовий хворобливий розлад психічної діяльності у вигляді синдрому порушеної свідомості внаслідок генералізованого епілептичного нападу із тоніко-клонічними судомами, що призвело до тимчасової втрати контролю над керованістю автомобіля".

Дивіться також: Як "шикував" донецький мажор, що насмерть збив жінку у Києві

Що цікаво, подібний напад тоді стався у Толстошеєва вперше.

Водночас у прокуратурі повідомили, що Толстошеєва позбавили водійських прав.

Враховуючи, що через медичні протипоказання Толстошеєв не може бути допущений до керування транспортними засобами, посвідчення водія, видане на його ім’я, анульовано та знищено у законному порядку,
– йдеться у повідомленні столичної прокуратури.

Нагадаємо, 9-го січня 2016-го року син бізнесмена з Дружківки Станіслав Толстошеєв біля станції метро "Лівобережна" виїхав на бордюр та збив людей. Одна жінка тоді загинула. Пізніше у мережі з'явилося відео з камер спостереження, на якому зафіксований момент аварії.

Теги: Україна Розслідування Київ Аварії та ДТП Жертви Скандал Київська прокуратура
Джерело: 24 Канал
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