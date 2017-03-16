Тіллерсон визнав "провальною" політику щодо КНДР і заявив про новий підхід

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив у четвер, що розвиток ядерної програми Північної Кореї свідчить про наявну потребу у "новому підході" стосовно цієї країни.

Про це держсекретар США заявив під час спільної прес-конференції з главою МЗС Японії Фуміо Кісідо. Але Тіллерсон так і не уточнив, у чому буде полягати цей "новий підхід", пише Reuters.

За його словами, 2 десятиліття дипломатичних зусиль, включаючи гуманітарну допомогу, надану Північній Кореї Штатами, не призвели до згортання ядерної програми Пхеньяну.

Таким чином, у нас є 20 років невдалої політики щодо КНДР... Це включає період, коли Сполучені Штати надали Північній Кореї допомогу в розмірі 1,35 мільярдів доларів,

– сказав держсекретар.

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