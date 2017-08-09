Тіллерсон заспокоює, що війни між США та КНДР не буде

Державний секретар США Рекс Тіллерсон запевнив, що останні події не припускають можливості розгорання військового конфлікту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю.

Про це повідомляє Associated Press.

"Американці повинні добре спати ночами. Ніщо з того, що я бачив, і нічого з того, що я знаю, не вказує на те, що ситуація різко змінилася за останні 24 години", – заявив Тіллерсон.

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Він додав, що президент США Дональд Трамп намагається скерувати КНДР чітке і зрозуміле послання, щоб не було сумнівів у тому, що Америка може захистити себе.

"Те, що робить президент, являє собою сильне послання Північній Кореї мовою, яку може зрозуміти Кім Чен Ин, тому що він, схоже, не розуміє дипломатичної мови. Я думаю, що президент просто вказує північнокорейському режиму на безсумнівну здатність США захистити себе. США захистять себе і своїх союзників", – запевнив Тіллерсон.

До слова, раніше The Washington Post з посиланням на інформацію розвідки США повідомило, що в КНДР успішно виготовили мініатюрні ядерні боєголовки, які мають можливість встановлення всередині ракет дальньої дії. А президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея зустрінеться з "вогнем і люттю", яких світ ще не бачив у випадку, якщо її розробки ядерної зброї загрожуватимуть Сполученим Штатам.