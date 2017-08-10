Тіло Бережної доправили до Лаври у Києві: фото

Труну з тілом загиблої екс-регіоналки Ірини Бережної привезли до Києво-Печерської Лаври, де відбувалося прощання з опальним політиком.

Прощання з Бережною відбувається у трапезній Лаври. Віддати шану екс-парламентарці прийшли багато політиків, здебільшого опозиційних, і представники шоу-бізнесу.



Мати загиблої Олена Бережна

Так, на захід, зокрема, завітали нардепи від "Опозиційного блоку" Дмитро Добкін і Нестор Шуфрич, телеведуча Ольга Фреймут, режисер Алан Бадоєв, співачка Світлана Лобода зі своєю мамою, телеведучий Анатолій Анатоліч із дружиною.

Крім того, був присутнім олігарх Борис Фуксман, стосунки з яким Бережна ретельно приховувала. За інформацією ЗМІ, саме він з Хорватії забрав її доньку Даніеллу, яка вижила у аварії.



Борис Фуксман прийшов попрощатися з Бережною

Також віддати шану Бережній приїхали її колеги у парламенті: Анна Герман, Давид Жванія, Микола Мартиненко з дружиною Ганною та Олександр Волков.

Згодом до Лаври доправили і білу труну з тілом екс-регіоналки, пише "Страна".



Труну з тілом Бережної доправили до Лаври

Церемонія прощання завершилася о 12:45 за Києвом. Поховають Ірину Бережну на одному з київських кладовищ, проте час і місце, поки залишаються невідомими.



Церемонія прощання з Бережною звершилась о 12:45. Поховають її у Києві

Раніше ЗМІ зазначали, що похорон буде таємними: прийдуть лише найближчі друзі та члени сім'ї загиблої.

Нагадаємо, 5 серпня екс-нардеп від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією.



Згодом стали відомі і подробиці трагедії – зокрема, в МЗС України заявили, що авто з політиком злетіло з серпантину, а хорватські ЗМІ повідомили про зіткнення авто з ліхтарним стовпом на трасі.



Натомість свідки розповіли, що водій авто заснув за кермом, через що й трапилася ДТП.