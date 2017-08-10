14:02
10 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. План втечі Путіна. Навальний вже не той
Вєсті Кремля
23:25, 9 серпня
Вєсті.UA. Рок-н-рольний заїзд Зіброва. Тореадор Педро Симоньєнос
Вєсті.UA
20:24, 9 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 12:00: Конфлікт між США і КНДР. Вирок Чийгозу
Випуск новин
12:48, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Тіло Бережної доправили до Лаври у Києві: фото

13:46, сьогодні 459 Читать новость на русском
Ірина Бережна: похорон відбудеться у Києві
Ірина Бережна: похорон відбудеться у Києві / Соцмережі

Труну з тілом загиблої екс-регіоналки Ірини Бережної привезли до Києво-Печерської Лаври, де відбувалося прощання з опальним політиком.

Прощання з Бережною відбувається у трапезній Лаври. Віддати шану екс-парламентарці прийшли багато політиків, здебільшого опозиційних, і представники шоу-бізнесу.

Бережна, Лавра, смерть
Мати загиблої Олена Бережна

Так, на захід, зокрема, завітали нардепи від "Опозиційного блоку" Дмитро Добкін і Нестор Шуфрич, телеведуча Ольга Фреймут, режисер Алан Бадоєв, співачка Світлана Лобода зі своєю мамою, телеведучий Анатолій Анатоліч із дружиною.

Крім того, був присутнім олігарх Борис Фуксман, стосунки з яким Бережна ретельно приховувала. За інформацією ЗМІ, саме він з Хорватії забрав її доньку Даніеллу, яка вижила у аварії.

Фуксман, Бережна, Лавра, смерть
Борис Фуксман прийшов попрощатися з Бережною

Також віддати шану Бережній приїхали її колеги у парламенті: Анна Герман, Давид Жванія, Микола Мартиненко з дружиною Ганною та Олександр Волков.

Згодом до Лаври доправили і білу труну з тілом екс-регіоналки, пише "Страна".

Бережна, Лавра, смерть
Труну з тілом Бережної доправили до Лаври

Церемонія прощання завершилася о 12:45 за Києвом. Поховають Ірину Бережну на одному з київських кладовищ, проте час і місце, поки залишаються невідомими.

Бережна, Лавра, смерть
Церемонія прощання з Бережною звершилась о 12:45. Поховають її у Києві

Раніше ЗМІ зазначали, що похорон буде таємними: прийдуть лише найближчі друзі та члени сім'ї загиблої.

Нагадаємо, 5 серпня екс-нардеп від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією.

Згодом стали відомі і подробиці трагедії – зокрема, в МЗС України заявили, що авто з політиком злетіло з серпантину, а хорватські ЗМІ повідомили про зіткнення авто з ліхтарним стовпом на трасі.

Натомість свідки розповіли, що водій авто заснув за кермом, через що й трапилася ДТП.

Теги: Новини Києва Новини України Загинула Ірина Бережна Опозиційний блок Партія регіонів релігія
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Остання зустріч перед боєм: Ломаченко, Усик і Гвоздик провели фінальну прес-конференцію
 7 квітня , 14:38
Як говорити з дітьми про депресію та суїцид: важливі поради психолога
15 лютого , 18:12
Для мешканців Балаклії відкрили гарячу лінію
 25 березня , 17:27
Стало відомо, коли Ахтему Чийгозу оголосять вирок
 9 серпня , 18:51
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук