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Тіло воїна АТО та політв'язня режиму Януковича виявили під Харковом, – нардеп

10:58, сьогодні 936 Читать новость на русском
Під Харковом здійснив моторошне самогубство воїн АТО
Під Харковом здійснив моторошне самогубство воїн АТО / Соцмережі

13 жовтня під Харковом було знайдено тіло одного з чільних активістів організації "Патріот України", та політв’язня режиму Януковича у так званій справі "Оборонців Римарської" Віталія Княжеського, більш відомого за позивним "Вітус".

Про це народний депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Кажуть самогубство. Ніби "Вітус" застрелився з рушниці. Не можу повірити! Не вкладається в голову! Сьогодні похорони. Друзі, помоліться за упокій душі "Вітуса"! Вічна пам’ять воїну, патріоту, революціонеру, соратнику з боротьби та просто гарній людині!" – підкреслив політик.

За словами Ігора Мосійчука, Віталій Княжеський є уродженцем міста Ізюм Харківської облассті, у нього залишилися дружина та донька.

"Навесні 2014 він брав активну участь у боротьбі з сепаратизмом у Харкові, де відзначився в легендарному бою на тій самій Римарській, після якого його знову заарештували (довгий час перебував під заставою та на моїх поруках), один із старшин першого складу батальйону "Азов"(відповідав за озброєння підрозділу)", – додав "радикал".

Нагадаємо, раніше прес-служба поліції Харківської області повідомляла, що в обласному центрі на вулиці Дерев'янка неподалік автозаправної станції було знайдено тіло 37-річного чоловіка, який "покінчив життя самогубством, вистріливши собі в область грудної клітини з мисливської гладкоствольної рушниці".

Теги: Кримінальні новини Новини України Харків Жертви АТО Ігор Мосійчук Самогубство "Азов"
Джерело: 24 Канал
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