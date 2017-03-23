Тимчук гостро розкритикував версію "диверсії" на складах під Балаклією

Вищому військовому керівництві України вигідно використовувати версію з "диверсією" за будь-якої ситуації.
Таку думку висловив народний депутат Дмитро Тимчук щодо ситуації довкола вибухів на військових складах під Балаклією.
Версії з диверсіями стали дуже зручними для вищого військового керівництва за будь-якої ситуації, щоб від них так просто відмовитися. "Російський диверсант" – найкращий друг, товариш і брат української генеральської безвідповідальності,
– зазначив він.
За словами Тимчука, з огляду на те, що вже порушена кримінальна справа за статтею «диверсія», версія халатності в реальності навіть не розглядається.
Тільки ось і при диверсіях залишається питання відповідальності за забезпечення охорони об'єктів. Щось підказує, що керівництва МО і ГШ ця відповідальність не торкнеться,
– додав нардеп.
Читайте також: Вибух на військових складах у Балаклії: онлайн
Нагадаємо, в ніч на 23 березня біля міста Балаклія прогримів потужний вибух на військових складах. За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, це трапилося через диверсію.