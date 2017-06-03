Тимчук назвав напрямки, звідки Росія може вдарити по Україні

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Донбас наразі не є найбільшою проблемою для України, більше хвилює те, що відбувається поза межами АТО – зокрема, Росія формує нові армії на кордоні з Україною та в окупованому Криму.
Про це розповів координатор групи "Інформаційне опір", народний депутат Дмитро Тимчук у коментарі ресурсу "Апостроф".
"АТО – це ще наш менший головний біль в плані перспектив розвитку російської агресії. Набагато більша проблема – це те, що відбувається на півночі Донбасу, тобто на кордоні України з Росією, але на північ від Донбассу", – наголошує він.
Народний обранець підкреслює, що перш за все мова йде фактично про дві новостворені армії Росії, плюс, одна армія зараз формується в Криму – 22-а загальновійськова.
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"Відповідно, з трьох сторін – з півдня, сходу та північного сходу – нам протиставлено вже три російські армії", – зауважує фахівець.
За його словами, це питання порушувалося в парламентському комітеті з оборони, однак, всупереч оптимістичним реляціям Міністерства оборони, ситуація з формуванням нових бригад для прикриття кордону з РФ є досить важкою.
"Забезпечити дислокацію бригади на одному місці, сформувати її у полі, грубо кажучи, – це колосальні витрати. Передислокування теж не є набагато дешевшим. У будь-якому разі, ці витрати зараз, під час війни, наш бюджет просто не витримає", – резюмував Тимчук.