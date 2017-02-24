Тимчук оприлюднив свою версію причини візиту Савченко у "ДНР"

Координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук вважає, що нардеп Надія Савченко завітала до терористів "ДНР", щоб отримати паспорт недореспубліки.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

Надія Савченко знову в Донецьку. Дивно, звичайно, що ми це дізнаємося від "МДБ "ДНР". У цьому контексті сподіваюся, що в програмі візиту Савченко – змінити мандат народного депутата України на нині визнаний самим Путіним "папірець" від "народної ради "ДНР". Ну, щоб вже розставити всі крапки над "і" та не плутати вдячну публіку,

– зауважив він.

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Нагадаємо, раніше низка сепаратистських ЗМІ повідомила, що українська льотчиця Надія Савченко разом із керівником центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном приїхали у так звану "ДНР".