Тимчук поглумився над новим видом туризму в окупованому Криму

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Російські ЗМІ активно пишуть про те, що окупований Крим нібито таємно відвідати туристи з Великобританії.
Про це написав народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
За словами Тимчука, приїзд британських туристів берегли в таємниці, щоб "не створювати проблем їм на батьківщині". До того ж, в окупованому Криму чекають на туристів з інших країн. Їхні візити також будуть таємними.
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Тимчук запропонував окупаційній владі ще декілька цікавих видів туризмі.
"Думаю, кримським чиновникам не варто зупинятися на досягнутому. Треба розвивати нішу. Новими пропозиціями окупантів, крім конспіративного туризму, можуть стати: туризм за фальшивими документами, туризм виключно в темний час доби та спецпропозиція "Тури по Криму, не виїжджаючи з Лондона/Парижа/Пекіна", – зіронізував Тимчук.
Також Тимчук відзначив, що за інформацією українських прикордонників, потік туристів до Криму продовжує знижуватися.