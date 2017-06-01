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Тимчук поглумився над новим видом туризму в окупованому Криму

17:21, сьогодні 980 Читать новость на русском
Туризм в окупованому Криму
Туризм в окупованому Криму / 888travel

Російські ЗМІ активно пишуть про те, що окупований Крим нібито таємно відвідати туристи з Великобританії.

Про це написав народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

За словами Тимчука, приїзд британських туристів берегли в таємниці, щоб "не створювати проблем їм на батьківщині". До того ж, в окупованому Криму чекають на туристів з інших країн. Їхні візити також будуть таємними.

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Тимчук запропонував окупаційній владі ще декілька цікавих видів туризмі.

"Думаю, кримським чиновникам не варто зупинятися на досягнутому. Треба розвивати нішу. Новими пропозиціями окупантів, крім конспіративного туризму, можуть стати: туризм за фальшивими документами, туризм виключно в темний час доби та спецпропозиція "Тури по Криму, не виїжджаючи з Лондона/Парижа/Пекіна", – зіронізував Тимчук.

Також Тимчук відзначив, що за інформацією українських прикордонників, потік туристів до Криму продовжує знижуватися.

Теги: Україна Новини Криму Анексія Криму відпочинок Курйози
Джерело: 24 Канал
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