Тимчук повідомив про серйозні втрати терористів на Донбасі

У зоні проведення Антитерористичної операції бойовики зазнали значних втрат.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

У "2-му армійському корпусі "ЛНР" чергові втрати – 120-міліметровою міною знищено відразу цілий мінометний підрозділ. 2 бойовики загинули і ще не менше 4-х зазнали важких поранень у результаті артилерійської дуелі між українськими мінометниками та окупантами на ділянці між Калинове та Алмазної,

– стверджує він.

Крім того, експерт повідомив, що з метою доукомплектування та підвищення бойових можливостей терористів, з території Росії на Донбас прибули підрозділи російського спецназу зі складу 2-х бригад спецназу ГРУ, які дислокуються у Молькіно та Тамбові.

Також Тимчук повідомив, що на Донбасі зникли два "оперативники" так званої "МДБ "ДНР".

Вони вже 4-ту добу не виходять на службу та з ними неможливо зв'язатися. Керівництво "МДБ" припускає, що ці співробітники перейшли на бік України і наразі перебувають на контрольованій нею території. Розслідування веде "контррозвідка "МДБ" "ДНР",

– додав координатор групи "Інформаційний спротив".

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