Тимчук пояснив, чому німецькі політики почали судорожно "виносити Крим за дужки"

Німецькі політики почали "виносити Крим за дужки", тому що Росія натякнула на проблеми, які можуть виникнути в Siemens на всій території країни.

Так на своїй сторінці у Facebook нардеп України та керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук прокоментував заяву глави Вільної демократичної партії Німеччини Крістіана Лінднера про те, що питання анексії Криму потрібно тимчасово "загерметизувати" і знайти прогрес в інших питання у відносинах з Росією.



"Чому раптом виникли подібні заяви? Це наслідки жадібності концерну Siemens, який, незважаючи на численні застереження, продав у Крим турбіни для ТЕС", – висловив переконання Тимчук.

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Він зазначив, що зараз представники німецького промислового гіганта і "їх російські подільники" намагаються максимально знизити статус інциденту з турбінами.

Росіяни своїх стрілочників вже призначили. При цьому представники російської влади недвозначно дали зрозуміти європейським "партнерам" – страждати поодинці вони не будуть, і якщо Siemens не вживе заходів, то постраждають усі бізнеси концерну в Росії. Тому німецькі політики почали судорожно "виносити Крим за дужки",

– пояснив народний депутат.

Відтак, Тимчук звернувся до своїх німецьких колег із закликом: "Не повторюйте своїх же помилок, не йдіть на поводу у Кремля. Нічого, крім додаткових проблем і втрати репутації, ви не отримаєте".

"Єдиний шлях відновити відносини з Росією – прибрати людожерський режим Путіна і судити злочинців, очистити український Донбас і Крим від окупантів і їх поплічників, компенсувати шкоду, завдану Україні, а вже потім спокійно розвивати ділові та інші проекти. Це єдиний варіант", – резюмував український політик.

Нагадаємо, 4 серпня Євросоюз розширив санкції проти Росії через скандал із постачанням газових турбін Siemens на територію окупованого Криму.