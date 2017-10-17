Тимошенко подала до суду на журналістів: стало відомо, за що

Голова парламентської фракції "ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко подала до суду на журналістів, що провели розслідування про мережу ломбардів, на яких заробляє сім’я політика.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на саму Тимошенко.

"Ніколи в житті ні я, ні моя сім'я, ні будь-хто інший не мали стосунку до будь-яких ломбардів. Я прошу спростувати це в прямому ефірі", – закликала нардеп.

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Тимошенко зазначила, що подала до суду на авторів журналістського розслідування та просить зобов'язати журналістів спростувати цю інформацію.

Нагадаємо, раніше була опублікована інформація про те, що родина Юлії Тимошенко заробляє на мережі ломбардів через офшори. У "Батьківщині" спростовують цю інформацію.