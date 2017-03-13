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Тимошенко зізналася, на що була готова заради Ющенка

23:05, 12 березня 724 Читать новость на русском
Юлія Тимошенко розповіла про свої розчарування у Вікторові Ющенку
Юлія Тимошенко розповіла про свої розчарування у Вікторові Ющенку / 24 Канал

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко у 2004 році відмовилася від амбіцій претендувати на пост Президента України, оскільки повірила в тодішнього лідера партії "Наша Україна" Віктора Ющенка.

Про це Тимошенко розповіла в інтерв'ю ТСН.

Вона зізналася, що в ті часи була ще досить недосвідченим політиком.

Ви пам'ятаєте мою тодішню фразу, що я готова була тоді білизну у штабі Ющенка прати! Я реально була готова, і я реально відмовилася від амбіцій йти на президентські вибори,
– сказала нардеп.

За її словами, коли весь народ виніс Ющенка "на руках на президентський пост, ми очікували від нього чітких мужніх кроків проти олігархії". Проте, як стверджує Тимошенко, вже на інавгурацію сім'я Ющенка прилетіла зі США на літаку українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

"І вже тоді його брат заснував компанію з торгівлі газом, яка мала співпраця з "Росукренерго" як посередник в торгівлі газом. І через кілька місяців стало зрозуміло, що, на жаль, Віктор Ющенко, як то кажуть, якщо Кучма був батьком олігархічної системи, то Ющенко став сином. Вони його всиновили за кілька місяців", – розповіла лідер "Батьківщини".

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Вона додала, що зараз не спілкується з Ющенком, проте Тимошенко готова йому все вибачити.

Теги: Україна Політика Юлія Тимошенко Віктор Ющенко Дмитро Фірташ
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