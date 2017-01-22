Тіна Кароль удостоїлась престижного звання

Відома співачка Тіна Кароль отримала звання народної артистки України.

Як повідомляє ТСН, з нагоди Дня Соборності у музеї Шевченка відбулось нагородження видатних особистостей орденами та званнями. Відзнаки вручив президент Петро Порошенко. Артистка присвятила свою нагороду батькам. Читайте також: Кароль розповіла, чому не їздить з гастролями до Росії Звання Героя України також отримав Володимир Жемчугов, який пережив полон у бойовиків. Ірина Геращенко удостоїлась Ордену княгині Ольги, а Рафат Чубаров отримав Орден Свободи.

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