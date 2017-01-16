"Тисячі кібератак": Пєсков розповів, хто щодня атакує Кремль

"Рупор Кремля" Дмитро Пєсков розповів про "тисячі" кібератак на сайт Кремля, які здійснюються щодня з території різних країн світу.

За словами Пєскова, деякі кібератаки здійснюються з території США, Китаю, Індії, країн Європи, пише NBC News.

Ми знаходимося в будівлі адміністрації президента РФ. У сусідній кімнаті розташований офіс веб-сайту президента Росії. Цей веб-сайт піддається атакам хакерів сотні і іноді навіть тисячі разів на день. Але ми не заявляємо, що вони здійснюються під керівництвом президента Обами і Білий дім стоїть за цими атаками,

– сказав він в інтерв'ю NBC News.

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