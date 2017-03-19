"Тисячі людей" і "тиснява": як у Криму святкували річницю окупації

У містах Криму відбулися так звані "урочистості" з нагоди 3 річниці анексії півострова.
Фото з заходів опублікували у Twitter.
На світлинах видно, що кримчани не особливо поспішали святкувати "таку знаменну для краю дату".
Відтак, у Севастополі та Керчі на центральні площі вийшли лише кілька людей.
Зауважимо, що у місті так званої "російської слави" на мітинг навіть зігнали студентів, однак і це не допомогло без проблем створити прапор Росії.
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Нагадаємо, 16 березня у Криму відсвяткували річницю так званого "референдуму", в результаті якого 18 березня 2014 року Росія анексувала Крим.