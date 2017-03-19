"Тисячі людей" і "тиснява": як у Криму святкували річницю окупації

У містах Криму відбулися так звані "урочистості" з нагоди 3 річниці анексії півострова.

Фото з заходів опублікували у Twitter.

На світлинах видно, що кримчани не особливо поспішали святкувати "таку знаменну для краю дату".

Крым. В Севастополе тысячи людей вышли праздновать 3-ю годовщину оккупации. Люди толкаются в давке, чтоб пробраться к сцене #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/fiMRQDR4WK — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 18 березня 2017 р.

Відтак, у Севастополі та Керчі на центральні площі вийшли лише кілька людей.

Крым. В Керчи безудержное "многотысячное" веселье. Присутствуют в основном согнанные безмолвные рабы. Остальным плевать #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/8nRRcJPJum — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 18 березня 2017 р.

Зауважимо, що у місті так званої "російської слави" на мітинг навіть зігнали студентів, однак і це не допомогло без проблем створити прапор Росії.

Севастополь

Ради этого грандиозного фото и сгоняли студентов накануне

Ну а что ...впечатляет pic.twitter.com/vGZTKsPkHB — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 березня 2017 р.

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