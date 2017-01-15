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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Тисячі людей в США вийшли протестувати проти інавгурації Трампа

23:28, 14 січня 417 Читать новость на русском
Протести
Протести / nv

У США в суботу, 14 січня, кілька тисяч осіб вийшли на вулиці Вашингтона, щоб продемонструвати своє неприйняття обраного президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Reuters, таким чином активісти дали старт тижню протестів перед інавгурацією Трампа.

Декілька тисяч протестувальників на чолі з активістом і проповідником Альфредом Шарптоном пройшли маршем по Національній алеї від сходів Капітолію у бік меморіалу Мартіна Лютера Кінга.

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Ми стоїмо разом: не як нація ненависті, а як нація надії. Ми вважаємо, що цей марш є першим з багатьох,
– сказав представник Національної мережі дії.

Близько 30 груп, майже всі з них виступають проти Дональда Трампа, отримали дозвіл на проведення мітингів до, під час і після інавгурації.

Теги: Політика Дональд Трамп протести США
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