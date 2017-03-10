Тисячі людей вийшли на страйк у берлінських аеропортах

Страйк ініціювала берлінська профспілка. Майже дві тисячі працівників паралізували роботу столичних аеропортів Німеччини, вимагаючи підвищення зарплат.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Через страйк робітників у Берліні скасували сотні авіарейсів. Зокрема, в аеропорту “Шенефельд” скасували 204 рейси, ще 455 – на летовищі “Тегель”.
Блокада триватиме до ранку 11 березня.
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Нагадаємо, що це вже не перша суперечка персоналу з керівництвом аеропортів. Тільки у лютому в Берліні відбулися два схожих мітинги.