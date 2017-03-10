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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Тисячі людей вийшли на страйк у берлінських аеропортах

16:26, сьогодні 239 Читать новость на русском
Скасування авіарейсів у Берліні
Скасування авіарейсів у Берліні / znaj.ua

Страйк ініціювала берлінська профспілка. Майже дві тисячі працівників паралізували роботу столичних аеропортів Німеччини, вимагаючи підвищення зарплат.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Через страйк робітників у Берліні скасували сотні авіарейсів. Зокрема, в аеропорту “Шенефельд” скасували 204 рейси, ще 455 – на летовищі “Тегель”.

Блокада триватиме до ранку 11 березня.

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Нагадаємо, що це вже не перша суперечка персоналу з керівництвом аеропортів. Тільки у лютому в Берліні відбулися два схожих мітинги.

Теги: профспілки протести авіація
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