Тисячі поліцейських вимагають позбавити недоторканності скандального нардепа

Більше 2000 поліцейських поставили свої підписи під листом до керівництва України з проханням про зняття депутатської недоторканності з Володимира Парасюка.

Про це у своєму Facebook написав голова поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін.

Він наголосив, що у правовій державі не може депутат, прикриваючись посвідченням, бити представника влади.

"Ми це робимо, аби слова "ти – дурак, а я - недоторкана людина" не стали інструкцію для людей, для яких не існує закону", – мовиться у повідомленні.

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Нагадаємо, 14 березня на блокпості біля Слов’янська спалахнув конфлікт між правоохоронцями та командою народного депутата Володимира Парасюка.



Відтак, поліція Донеччини звернулася до глави ГПУ Юрія Луценка з закликом зняти недоторканність та притягнути до відповідальності Парасюка.