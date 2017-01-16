Титулований український клуб став російським на чемпіонаті світу

На чемпіонаті світу з гандболу, що почався у Франції 11-го та триватиме 19 січня, стався гучний скандал.

Справа в тому, що організатори змагань припустилися неабиякої помилки, яку ще досі не виправили. Так, у заявці збірної Росії присутні чотири гравці найвідомішого українського клубу "Мотор" (Запоріжжя), який є постійним учасником гандбольної Ліги чемпіонів. Щоправда, українську команду тут записали як російську. Зауважимо, що у заявці Білорусі, за яку грає "моторівець" Борис Пуховський, команда все ж належить Україні. Читайте також: Канал пропаганди Росії увірвався в ефір телеканалу США

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