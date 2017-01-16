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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Титулований український клуб став російським на чемпіонаті світу

21:25, сьогодні 1603 Читать новость на русском
Виступ
Виступ "Мотора" у гандбольній ЛЧ / ГК "Мотор"

На чемпіонаті світу з гандболу, що почався у Франції 11-го та триватиме 19 січня, стався гучний скандал.

Справа в тому, що організатори змагань припустилися неабиякої помилки, яку ще досі не виправили.

Так, у заявці збірної Росії присутні чотири гравці найвідомішого українського клубу "Мотор" (Запоріжжя), який є постійним учасником гандбольної Ліги чемпіонів.

Щоправда, українську команду тут записали як російську.

Мотор, Росія, гандбол, скандал

Зауважимо, що у заявці Білорусі, за яку грає "моторівець" Борис Пуховський, команда все ж належить Україні.

Мотор, Росія, гандбол, скандал

Читайте також: Канал пропаганди Росії увірвався в ефір телеканалу США

Теги: Україна Скандал Новини Росії Україна-Росія Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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