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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Тканинний скандал у Сумах: півтори сотні робітників можуть лишитись без роботи

23:47, 13 січня 137
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Працівники сумської суконної фабрики не приховують відчаю. Сировини на виробництві обмаль, у найкращому випадку – вистачить на кілька тижнів. а що буде далі – невідомо.

Усе почалось ще у жовтні. Тоді фабрика закупила у Китаю 5 вантажівок із сировиною. Утім, у порту вантаж вилучили працівники одеської поліції. Підприємство звинуватили в тому, що під час розмитнення вартість тканини була навмисне занижена.

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Цією справою тепер займаються сумські правоохоронці, її сюди передали із Приморського відділу поліції Одеси. Втім, у Сумах певні, що одеські колеги навмисно гальмують розслідування.

Сумські правоохоронці звернулися до Міністерства внутрішніх справ з вимогою прискорити розслідування і посприяти у поверненні конфіскованого майна. Тим часом, працівники готові захищати рідну фабрику протестами у Києві.

Теги: Україна Кримінал Суми
Джерело: 24 Канал
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