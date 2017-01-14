Тканинний скандал у Сумах: півтори сотні робітників можуть лишитись без роботи

Працівники сумської суконної фабрики не приховують відчаю. Сировини на виробництві обмаль, у найкращому випадку – вистачить на кілька тижнів. а що буде далі – невідомо.

Усе почалось ще у жовтні. Тоді фабрика закупила у Китаю 5 вантажівок із сировиною. Утім, у порту вантаж вилучили працівники одеської поліції. Підприємство звинуватили в тому, що під час розмитнення вартість тканини була навмисне занижена.

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Цією справою тепер займаються сумські правоохоронці, її сюди передали із Приморського відділу поліції Одеси. Втім, у Сумах певні, що одеські колеги навмисно гальмують розслідування.

Сумські правоохоронці звернулися до Міністерства внутрішніх справ з вимогою прискорити розслідування і посприяти у поверненні конфіскованого майна. Тим часом, працівники готові захищати рідну фабрику протестами у Києві.