08:24
9 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення
Вєсті Кремля
21:47, 8 березня
Вєсті.UA
20:40, 8 березня
Боротьба за мантії: які одіозні судді змагаються за місце у Верховному суді
ЦРУ
08:25, 8 березня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Публічні слухання в Конгресі США.
Випуск новин
22:17, 8 березня
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Точно не голуб, – в Путіна б’ють на сполох через посла США в Росії

07:52, сьогодні 1313 Читать новость на русском
Джон Хантсман - ймовірний посол США в Росії
Джон Хантсман - ймовірний посол США в Росії / inosmi.ru

Послом США в Росії може стати колишній губернатор штату Юта Джон Хантсман. Його кандидатуру вже запропонував президент США Дональд Трамп.

Про це пише видання Politico.

Цю пропозицію Хантсман, начебто, отримав на початку тижня. Далі він повинен відправити в Білий дім документи з підтвердженням зайняти цю посаду. Після цього кандидатуру має затвердити Сенат.

Як повідомляє видання "Інтрефакс-Україна", посилаючись на телеканал NBC News, Хантсман прийняв пропозицію Трампа стати послом в Росії.

Відреагували на чутки про нового посла і в Росії. Там цю новину сприйняли з тривогою.

"Кандидатура посла США в Москві говорить багато про що. Хантсман - глава Атлантичної ради, де нормою стала жорстка критика Росії. Точно не голуб", – написав голова комітету російської Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков.

Читайте також: Росія досі не може зрозуміти, як реагувати на Трампа, – російський політолог

Теги: Політика США Новини Росії Дональд Трамп
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Как прощаться с кумиром: Вуди Аллен
8 березня, 22:01 Как прощаться с кумиром: Вуди Аллен
Дмитро Бєлобров 3408
Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
8 березня, 19:01 Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
Настя Сукач 2879
Розумні, сильні та вольові. Видатні українські жінки, що вплинули на історію
8 березня, 17:30 Розумні, сильні та вольові. Видатні українські жінки, що вплинули на історію
Ірина Полицька 1818
Вся правда о 8 марта, или Почему Международный женский день не является пережитком коммунизма
8 березня, 17:01 Вся правда о 8 марта, или Почему Международный женский день не является пережитком коммунизма
Павло Шехтман 3637
Берці замість шпильок: як українки на фронті стають снайперами та розвідниками
8 березня, 15:02 Берці замість шпильок: як українки на фронті стають снайперами та розвідниками
Блог Медіа 1858
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Парасюк задекларував подарунок від святого Миколая
 29 жовтня 2016 , 13:06 17
Бойовики "ЛНР" затримали луганського блогера
 29 листопада 2016 , 08:46 4
Кличко отримав травму, – ЗМІ
 24 жовтня 2016 , 22:46
Волонтер розповів, як "Укрзалізниця" пропонує проїхатись за 15 тисяч гривень
6 січня , 23:55
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук