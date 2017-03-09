Точно не голуб, – в Путіна б’ють на сполох через посла США в Росії

Послом США в Росії може стати колишній губернатор штату Юта Джон Хантсман. Його кандидатуру вже запропонував президент США Дональд Трамп.

Про це пише видання Politico.

Цю пропозицію Хантсман, начебто, отримав на початку тижня. Далі він повинен відправити в Білий дім документи з підтвердженням зайняти цю посаду. Після цього кандидатуру має затвердити Сенат.

Як повідомляє видання "Інтрефакс-Україна", посилаючись на телеканал NBC News, Хантсман прийняв пропозицію Трампа стати послом в Росії.

Відреагували на чутки про нового посла і в Росії. Там цю новину сприйняли з тривогою.

Кандидатура посла США в Москве говорит о многом. Хантсман - глава Атлантич.совета, где нормой стала жесткая критика России. Точно не голубь. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 березня 2017 р.

"Кандидатура посла США в Москві говорить багато про що. Хантсман - глава Атлантичної ради, де нормою стала жорстка критика Росії. Точно не голуб", – написав голова комітету російської Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков.

Читайте також: Росія досі не може зрозуміти, як реагувати на Трампа, – російський політолог