Тоді частина мене вже померла, – Кличко пояснив, чому завершив кар'єру

Легендарний український боксер Володимир Кличко переконує, що у нього були тисяча причин як вийти на манш-реванш проти британця Ентоні Джошуа, так і завершити кар'єру, однак, продовжував битися тільки через гроші, то дурив би себе

Про це він розповів у коментарі німецькому виданню Bild.

"У мене був план. Я був одержимим перемогою в бою проти Джошуа. У мене були тисяча причин погодитися на матч-реванш, і стільки ж причин – щоб завершити кар'єру. Але на момент ухвалення рішення частина мене вже померла", – зауважив український чемпіон

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За його словами, тоді мотивація у нього була вже не на тому рівні, що раніше.

"Навіть можливі 20 мільйонів, які я міг заробити за реванш з Джошуа, не могли змінити мою думку. Якби я продовжував битися тільки через гроші, я би дурив себе", – додає він.

Крім того Володимир зізнався, що через травми міг завершити кар'єру ще у 2009 році.

"У бою з Русланом Чагаєвим я порвав біцепс на лівій руці, потім дуже швидко почав працювати на повну, не встигнувши відновитися. У підсумку довелося перенести операцію ще раз, а лікар сказав, що якщо я не буду обережним, може статися рецидив травми", – підсумовує Кличко.

Нагадаємо, 3 серпня Володимир Кличко оголосив про завершення кар’єри боксера. Таким чином бій-реванш проти Ентоні Джошуа, який було заплановано на листопад 2017 року, вже не відбудеться.

