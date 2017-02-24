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Том Генкс знайшов новий підробіток

12:50, сьогодні 151 Читать новость на русском
Том Генкс
Том Генкс / www.gettyimages.com

Знаменитий американський актор Том Генкс тепер став ще й письменником. Протягом двох років, актор встигав зніматись у фільмах та написати власну книгу.

В західних ЗМІ повідомляють, що це не перша робота актора в сфері літератури. Кілька років тому Том Генкс вже публікував одну коротку історію.

Однак ця книга буде містити сімнадцять коротких оповідань, які тим чи іншим чином будуть пов’язані з друкарськими машинками. Сам Генкс володіє досить великою колекцією.Таких у актора близько 50-ти, він їх збирає ще з 1970-го року.

За два роки роботи над книгою Том знімався у фільмах в Нью-Йорку, Берліні, Будапешті, Атланті, і весь цей час писав. Як розповів актор, він писав збірку в готелях під час прес-турів, у відпустці, в літаках, вдома, в офісі, – інколи навіть з ранку і до пізньої ночі.

Видавець книги Тома Генкса анонсує вихід книги в жовтні цього року. У деяких джерелах вказано, що твори були написані на друкарських машинках з колекції актора.

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Теги: LifeStyle
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