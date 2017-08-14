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Том Круз ледь не загинув на зйомках шостої частини "Місії нездійсненної"

17:29, сьогодні 798 Читать новость на русском
Падіння Тома Круза
Падіння Тома Круза / telegraph.co.uk

Під час зйомок фільму "Місія нездійсненна" 55-річний голлівудський актор Том Круз травмувався через невдалий стрибок.

Про це повідомляє The Telegraph.

Голлівудський актор сильно вдарився об сусідню будівлю під час виконання трюку. Для зйомок фільму Том Круз повинен з розбігу перестрибнути прірву між сусідніми будівлями.

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За інформацією видання, актор сильно врізався у край даху будинку. Після чого Том Круз шкутильгаючи покинув знімальний майданчик.

Зазначимо, що голлівудський актор знаменитий тим, що самостійно виконує трюки.

Теги: LifeStyle Голлівуд
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