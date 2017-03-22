Томограф Toshiba встановили у військово-медичному центрі

Низький рівень опромінення та можливість зробити велику кількість зображень при діагностиці організму – такі характеристики сучасного комп’ютерного томографу від компанії Toshiba.

Його встановили у Вінниці в військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону. Проект реалізують за підтримки уряду Японії.

"Для нас це вперше, коли ми приєдналися до такої програми. І я дякую японському уряду та ЮНОПС, що ми змогли доставити цей зразок новітніх медичних технологій. І це велике задоволення для нас", – сказав президент Toshiba Medical Systems Europe Хіроукі Тачікава.

"Це особливо велике значення має це відкриття для нас. Це вже другий госпіталь, бо ще був госпіталь в Києві. Було відкриття в грудні 2016-го року. Але пан Тачікава зміг приїхати сюди для того, щоби власними очима побачити, що японська держава робить в Україні", – зазначив директор компанії InMed, офіційного постачальника обладнання Toshiba Medical Systems в Україну Костянтин Гаєвський.

Комплекс комфортний у користуванні як для пацієнта, так і для лікаря. Відтепер у медичному закладі можна щомісяця проводити до півтори сотні різних обстежень. Реалізація проекту особливо важлива в умовах агресії на Сході України, кажуть у медзакладі.

"Сучасний томограф дозволить більш якісно надавати допомогу бійцям, які поранені в зоні проведення АТО, а також дозволить надавати допомогу цивільним громадянам", – зауважив заступник Міністра Оборони України Олег Шевчук.

Це не єдиний проект, який реалізує Toshiba Medical разом з міжнародними організаціями в Україні. На черзі – нові із Міжнародним банком та Європейський Союзом. Готують програму заміни застарілого рентгенівського обладнання у восьми госпіталях по всій Україні.