Тому Крузу приписують нове кохання

Голлівудській зірці Тому Крузу, який не мав серйозних стосунків відколи розлучився з Кеті Холмс, приписують нове захоплення.
Як пишуть західні ЗМІ, 54-річний актор зачарований 28-річною британською актрисою Ванессою Кірбі.
Повідомляється, що Круз побачив Ванессу у серіалі "Корона", де вона виконувало роль принцеси Маргарет. Й після запросив її зіграти разом із ним у "Місія нездійсненна – 6".
Ванесс у серіалі "Корона"
За словами джерел, на знімальному майданчику між акторами виникла "хімія".
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