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Тому Крузу приписують нове кохання

17:34, сьогодні 142 Читать новость на русском
Том Кру і Ванесса Кірбі
Том Кру і Ванесса Кірбі / Колаж

Голлівудській зірці Тому Крузу, який не мав серйозних стосунків відколи розлучився з Кеті Холмс, приписують нове захоплення.

Як пишуть західні ЗМІ, 54-річний актор зачарований 28-річною британською актрисою Ванессою Кірбі.

Повідомляється, що Круз побачив Ванессу у серіалі "Корона", де вона виконувало роль принцеси Маргарет. Й після запросив її зіграти разом із ним у "Місія нездійсненна – 6".

Ванесс у серіалі "Корона"

За словами джерел, на знімальному майданчику між акторами виникла "хімія".

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Теги: LifeStyle Голлівуд
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