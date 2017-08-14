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Тоня Матвієнко опублікувала зворушливі фото з підростаючою донькою

19:25, сьогодні 678 Читать новость на русском
Тоня Матвієнко опублікувала зворушливі фото з підростаючою донькою
Тоня Матвієнко опублікувала зворушливі фото з підростаючою донькою / Instagram / @tonya_matvienko

Українська співачка Тоня Матвієнко на своїй сторінці в Instagram опублікувала дві світлини, де вона гуляє в центрі Києва зі своїм чоловіком Арсеном Мірзояном та донечкою Ніною.

Підростаючій доньці зіркового подружжя вже близько півтори року. На зворушливих світлинах батьки по черзі тримають Ніну, а самі фото Тоня Матвієнко підписала як "моє щастя".

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І моє щастя?????#тоняматвієнко #тоняматвиенко #майдан #доця #ніна #nina #maydan #daughter

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

Нагадаємо, що в Тоні Матвієнко є ще одна доросла донька Уляна. А в Мірзояна – двоє синів від попереднього шлюбу. Артисти української сцени одружились 15 червня 2017 року.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Діти
Джерело: 24 Канал
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