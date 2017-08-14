Тоня Матвієнко опублікувала зворушливі фото з підростаючою донькою

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Українська співачка Тоня Матвієнко на своїй сторінці в Instagram опублікувала дві світлини, де вона гуляє в центрі Києва зі своїм чоловіком Арсеном Мірзояном та донечкою Ніною.
Підростаючій доньці зіркового подружжя вже близько півтори року. На зворушливих світлинах батьки по черзі тримають Ніну, а самі фото Тоня Матвієнко підписала як "моє щастя".
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Нагадаємо, що в Тоні Матвієнко є ще одна доросла донька Уляна. А в Мірзояна – двоє синів від попереднього шлюбу. Артисти української сцени одружились 15 червня 2017 року.