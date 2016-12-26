ТОП-10 альтернатив традиційним ялинкам своїми руками

Святкове новорічне деревце з кожним роком набуває нового змісту. А натуральне воно чи штучне – не так вже й важливо, головне – щоб воно було. Але альтернативні ялинки все більше стають популярними.

Та й тенденції у світі зараз зовсім інші – людство стало більш дорослим та свідомим, щоб розуміти, що хвоїні ліси – "легені" нашої планети, тож дерева треба берегти.

Додамо, що прикрашання ялинки прийшло до нас ще з поганських часів та культу "вічнозеленого дерева". У наші дні ялинка є символом та необмінним атрибутом періоду новорічних свят та Різдва.

Штучна чи "жива": переваги та недоліки

Звісно, ви скажете: "Штучно створена ялинки ніколи не перевершать натуральних". Але давайте перерахуємо їхні "плюси" і "мінуси".

Отже, переваги натуральної ялинки: вона дуже гарно виглядає, надає помешканню особливої атмосфери, святковості та гарно пахне.

З мінусів один з найголовніших – зрубати дерево легше, ніж виростити. Адже щоб виростити ялинку висотою 1 метр, знадобиться від 3 до 6 років. Звісно, з альтернативи натурального деревця – ялинка у горщику, але зазвичай вони не є високими.

Також хороша гарна ялинка коштує чимало грошей (які дуже рідко потрапляють у лісництво, зазвичай їх рубають і продають нелегально), постійно треба підмітати хвойні голки дерева та підливати. А ще – якщо його перекинуть дітлахи чи домашні тварини, то і деревце може понищитися і малюки поранитись.

Щодо штучної ялинки, то тут все простіше. Найважливіша перевага – ви зберегли дерево від зрубу. Така ялинка служитиме вам багато років, відповідно – ви зекономите купу грошей.

Штучна ялинка не потребує копіткого догляду і прибирання голок. І вона не обсипеться за два тижні, тож малюків можна потішити і потримати різдвяне деревце довше.

А якщо деревце, зроблене своїми руками, буде оригінальним, то така ялинка неодмінно створить особливий настрій у домі.

З недоліків – так, вона не пахне. Але і тут є спосіб вирішити проблему – придбати аромалампу і ефірну олію хвої. Вуаля – і в приміщенні чудовий аромат з лісу.

Правила безпеки

Яка ялинка у вас би не стояла – важливо дотримуватись правил безпеки. Кілька простих порад збережуть вам свято і життя.

Ставити деревце варто на відстані одного метра від меблів, електроприладів та приладів опалення.

Не залишайте без нагляду святкову ілюмінацію і не ставте деревце на шляху евакуації. І не дозволяйте дітям самим вмикати гірлянди.

Щоб ялинка не впала, треба її закріпити на стійкій основі. Аби уникнути пожежі, новорічний атрибут не варто оздоблювати ватою, марлею чи ще якимись легкозаймистими прикрасами. А також – використовуйте гірлянди промислового виробництва, вони більш надійні.

В жодному разі не використовуйте для прикрашання свічки, феєрверки чи бенгальські вогники.

Альтернативні ялинки

Варіантів штучних ялинок неймовірно багато. Тепер це вже тренд, який з кожним роком стає все більш популярним. Вони можуть бути як різної форми, так і виконані з різних предметів та матеріалів.

Ми підготували для вас найцікавіші та найоригінальніші варіанти новорічного деревця, які можна самотужки зробити вдома.

Пальму першості віддаємо ялинці з Майдану. Для такої ялинки головне каркас. Для невеличкої його можна зробити з дроту, а для більшої знадобляться рівненькі палиці чи грубий дріт.

Також популярними є деревця з гілок чи з конструкції з дощечок, які між собою в'яжемо за допомогою нитки, стрічки чи дроту. Така ялинка дуже практична, адже не займає зайвого простору вдома.

Форму деревця можна також викласти на стіні з різних предметів у форматі 2D. Це можуть бути кругленькі зрізи поліна, різні дрібнички, фото з рамками, посуд, гірлянди з іграшками, і взагалі – будь-що, що кріпиться до стіни.

Ялинку з предметів у форматі 3D можна зробити з подушок, галстуків та багато чого іншого.

Деревце на палеті чи дерев'яній стіні – той же варіант, що й на стіні, тільки не потрібно робити зайвих дірок.

Також популярною є книжкова ялинка. Викласти її можна як вежею, поступово викладаючи розкриті чи закриті книжки у потрібній формі.

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Ялинка у невагомості по-особливому неймовірна. Для неї потрібно зробити з дроту круг, густо заповнений "сіткою".

До сітки за допомогою волосіні прикріпляємо кульки. Їх можна використовувати як різнокольорові, так і одного тону.

Святкове деревце з драбини чи штативу сподобається фотографам. І тут все надзвичайно просто – міцно зафіксували ніжки штатива чи драбини і починаємо прикрашати.

Ялинка з музичного інструменту чи велосипеда. Таке полюбляють хіпстери та музиканти. Взяли предмет, який буде служити вам ялинкою, намотали на нього гірлянд і готово.

І увага – спосіб для дуже лінивих. Одну стіну перетворюєте у шкільну дошку чорного кольору, на якій ялинку малюєте крейдою. І просто, і стильно. А ще – чимала розвага для дітей.