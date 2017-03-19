Топ-10 продуктів, які зіпсують ваш секс

Серед продуктів харчування існують такі, що вважаються афродизіаками та можуть приносити користь для сексу. Проте є й такі продукти, які аж ніяк не варто вживати перед ніччю кохання.

Про це повідомляє Headinsider.

1. Чорна лакриця

Поїдання лакриці вже давно пов'язане зі зниженням рівня тестостерону. Що сильнішим є смак цього продукту, то меншим стає сексуальне бажання, яке залежить від кількості цього гормону і в чоловіків, і в жінок. Тож лакрицю не варто їсти перед заняттям коханням.

2. Сир

Молочні продукти теж мають властивість знижувати лібідо. У багатьох вони продукти викликають відчуття важкості в животі. Таке відчуття явно не сприяє сексу.

3. Боби

У деяких людей боби збільшують рівень енергії, проте дехто почуває себе млявим. Іноді така їжа може стати причиною здуття і метеоризму, тому поїдання бобів точно краще уникати перед ніччю кохання.

4. Шоколад

Давно відомо, що шоколад є видатним афродизіаком та підвищує лібідо. Проте до цього списку шоколад потрапив через те, що існують різні його сорти. Темний і гіркий шоколад відмінно підходить в якості десерту перед сексом, а ось молочний – зовсім не підходить через ту ж причину, що й молочні продукти.

5. Хот-дог

Хот-дог – страва, насичене жиром, який може стати причиною "засмічення" артерій статевого члена і піхви. Всі перероблені продукти шкідливі для лібідо. Це стосується і смаженої картоплі, після вживання якої рівень енергії швидко піднімається, а потім так само швидко падає.

6. Червоне м'ясо

Все залежить від індивідуальних властивостей організму. Для когось червоне м'ясо є корисним, додаючи більше енергії та бадьорості, а когось – навпаки занурює в сон.

7. Консервована їжа

Консервації – це енергетично "мертвий" продукт, який не збільшить тривалість вашого сексуального життя.

8. Червоне вино

Невелика кількість червоного вина збільшить приплив крові до статевих органів і зробить вас дещо розкутішими. Проте після вживання великої дози цього алкоголю можуть виникнути серйозні проблеми з поведінкою і збудженням.

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9. Енергетичні напої

Енергетики містять величезну кількість цукру та всілякі хімічні речовини – нібито підсолоджувачі і барвники. Проте нетривалий стрибок енергії зміниться втомою і апатією.

10. Брокколі

Дуже корисний продукт, особливо для передміхурової залози. Їжте броколі частіше, але не перед ніччю любові, оскільки цей овоч сприяє газоутворенню.