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ТОП-10 цитат Нємцова: про війну, Україну і політику

15:49, сьогодні 1481 Читать новость на русском
Борис Нємцов
Борис Нємцов / Getty Images

27 лютого 2015 року у Москві вбили опозиційного політика Бориса Нємцова. Журналісти сайту "24" зібрали для вас найцікавіші цитати визначного політика, які ще довго не втратять своєї актуальності.

Как только Украина начнет делать экономические реформы и добьется каких-то успехов в этом направлении, как только украинская армия будет боеспособной в полном объеме, а не держаться на волонтерах и добровольцах, наступит прорыв. Путин, как любой бандит, уважает силу. Пока Украина слабая, в кризисе, пока она не начнет из кризиса выбираться, никакого взаимопонимания, а, точнее говоря, вменяемости со стороны Путина не увидите.

У Тимошенко проблема. Она харизматичная, яркая, можно даже сказать, легендарная, с хорошим вкусом. Все замечательно. Но у нее бэкграунд. А мне кажется, у украинцев есть какой-то запрос на обновление. Порошенко все-таки выглядит новее.

На самом деле проблема России — это россияне. Главный враг России — это мы сами, наше многовековое рабство, лицемерие и одновременно чинопочитание, желание облизать начальника независимо от его ранга. Типичное поведение нашего человека: сначала самозабвенно облизывать начальника — директора корпорации или президента страны — и получать от этого глубокое удовольствие, а затем, когда этот человек споткнется, воткнуть ему нож в спину. Таков народ, другого нет. Российский народ, по большому счету, разделен на две неравные группы. Одна часть — это потомки крепостных, люди с рабским самосознанием.

Ситуация патовая, и она не зависит от того, кто контролирует донецкий аэропорт. Я вижу один выход: Украина объявляет территории "ДНР" и "ЛНР" мятежными и строит границу с ними. Предметом переговоров с Путиным должен быть один вопрос – безопасность при строительстве стены. Вдоль стены устанавливаются КПП. Каждый житель может определиться один раз, где он предпочитает жить.

Цензура — это когда чиновник знает — что бы он ни сделал, его не разоблачат.

У Украины "майданы" стали традицией. Власть, если и применяет силу, то в мягком режиме – в традиции Украины просто не входит жестокий разгон с убийствами. Брать на себя грех никто не хочет. Кучма в свое время сказал – вы хотите, чтобы меня проклинали, что мои руки по локоть в крови? И это всех волнует – Януковича, Кучму, Юлю, Яценюка… Есть черта, которую нельзя переходить. Вот у Путина и Лукашенко нет граней, а у ваших есть.

То, что Украина проиграла информационную войну – это факт. Но то, что вы не должны по этому поводу сильно переживать – это тоже факт. Вы же не нацистское государство.

Минск-2 умер, не успев родиться. Минские соглашения Захарченко выполнять не собирается. Огонь в районе Дебальцево он прекращать не желает, объявил всю территорию Донецкой области зоной "ДНР". Границу под контроль украинских пограничников отдавать не будет и территорию "ДНР" считает политически независимой от Украины. Чем быстрее Украина поймет, что "ДНР" – это ее сектор Газа, тем будет лучше.

Чтобы поднять уровень дестабилизации в Украине, Путин, на мой взгляд, готов на глубокий экономический кризис в РФ. По моим сведениям, он сказал своим людям из ближнего круга: "Готовьтесь к тому, что санкции продлятся 10 лет". Значит, он собирается еще 10 лет вести эту кровавую войну.

Украина – это самая коррумпированная страна Европы, она даже хуже по коррупции, чем Россия, к великому сожалению. Частная собственность не защищена, фондовый рынок отсутствует, девальвация гривны больше 50%. Поэтому, я считаю, что после того как закончится война, нужно заняться экономическими реформами.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Україна-Росія Публікації Вбивство Нємцова Борис Нємцов
Джерело: 24 Канал
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