Топ-10 українських політиків-"транжирів"

Чимало нардепів та чиновників живуть на дуже широку ногу. Десятеро з них лише у 2015 році витратили більше 500 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Bihus.info, посилаючись на дані про витрати, зазначені у е-деклараціях політиків.

Лідером серед марнотратних політиків став голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко – він витратив 155,8 мільйонів гривень, 104 з них – на цінні папери.

Далі у рейтингу губернатор Дніпропетровщини Валентин Різниченко – 61 мільйон гривень. Він також інвестував багато грошей у цінні папери – 53 мільйони гривень.

Трійку лідерів закрив депутат від "Опоблоку" Вадим Новинський – 50 мільйонів гривень.

Також серед "марнотратців" є мер Києва Віталій Кличко, заступник міністра енергетики Ігор Діденко, нардеп Людмила Денісова та інші.

Найбільше витрачали чиновники та політики грошей на цінні папери. Дехто зазначив у декларації, що сплачував гроші за іпотеку, борг, або ж, як у Віталія Кличка гроші пішли на вибори.