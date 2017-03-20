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Топ-10 українських політиків-"транжирів"

12:34, сьогодні 368 Читать новость на русском
Гроші падають з неба
Гроші падають з неба / Фото з відкритих джерел

Чимало нардепів та чиновників живуть на дуже широку ногу. Десятеро з них лише у 2015 році витратили більше 500 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Bihus.info, посилаючись на дані про витрати, зазначені у е-деклараціях політиків.

Лідером серед марнотратних політиків став голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко – він витратив 155,8 мільйонів гривень, 104 з них – на цінні папери.

Далі у рейтингу губернатор Дніпропетровщини Валентин Різниченко – 61 мільйон гривень. Він також інвестував багато грошей у цінні папери – 53 мільйони гривень.

Трійку лідерів закрив депутат від "Опоблоку" Вадим Новинський – 50 мільйонів гривень.

Також серед "марнотратців" є мер Києва Віталій Кличко, заступник міністра енергетики Ігор Діденко, нардеп Людмила Денісова та інші.

Найбільше витрачали чиновники та політики грошей на цінні папери. Дехто зазначив у декларації, що сплачував гроші за іпотеку, борг, або ж, як у Віталія Кличка гроші пішли на вибори.

Теги: Рейтинги Україна Фельдман Олександр Борисович Писаренко Валерій Володимирович Віталій Хомутиннік гроші Віталій Кличко е-декларування Інфографіка Верховна Рада Вадим Новинський
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