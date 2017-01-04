Топ-20 корисних лайфхаків для iPhone

В інтернеті можна натрапити на чимало статей про приховані функції iPhone. Як правило, вони корисні тільки для користувачів-початківців. Ми пропонуємо по-справжньому функціональні лайфхаки, які стануть в нагоді при щоденному використанні гаджетів.

Про це повідомляє "Навколо нас".

Не прочитано: якщо ви хочете прочитати повідомлення таким чином, щоб відправник не знав, що ви його прочитали, не відкривайте повідомлення. Відкрийте Центр повідомлень – там ви побачите повідомлення повністю, при цьому сповіщення про те, що повідомлення прочитане відправник не отримає.

Додатковий номер: якщо ви хочете зателефонувати на додатковий номер з iPhone, наберіть номер і затисніть на кілька секунд зірочку. Після основного номера на екрані з’явиться кома, введіть додатковий номер і натисніть "Виклик".

Прихований додаток Field Test: Сучасні смартфони містять безліч таємниць, і телефон Apple не виняток. На iPhone доступні службові коди, за допомогою яких можна отримати різну інформацію про гаджет, мобільного оператора та мережу стільникового зв’язку.

Простим дзвінком за номером *3001#12345#* можна викликати приховане меню з інформацією про SIM-карту, мережу стільникового оператора, рівень сигналу і т. д.

Відстеження посилки трек-коду: для того, щоб відстежити покупку за допомогою трек-коду, скопіюйте коди UPS, USPS, FedEx і вставте їх на замітку. Натисніть на трек-код – iPhone автоматично скерує вас на потрібний поштовий сервіс.

Нові смайлики: якщо додати китайську клавіатуру, ви отримаєте безліч смайликів, які урізноманітнюють текст повідомлення. Відкрийте Налаштування, виберіть Основні > Клавіатура > Клавіатури > Нові клавіатури. Знайдіть і виберіть Китайська (спрощена) – Пиньин – QWERTY. Відкрийте клавіатуру в тексті повідомлення, затисніть "123", потім "#+=". Серед звичних символів ви побачите смайлик. Натисніть на нього, у верхньому рядку клавіатури з’являться різні вирази обличчя.

Відключення реклами в іграх: ніхто не любить рекламу. Замість того, щоб позбутися від банерів в іграх за допомогою внутрішньоігрового платежу, зробіть це безкоштовно. Для цього відкрийте Пункт управління і активуйте Авіарежим. Продовжуйте грати без дратівливої реклами.

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Швидка зарядка iPhone: якщо вам потрібно якомога швидше зарядити батарею iPhone, підключіть гаджет до адаптера живлення і переведіть пристрій в Авіарежим. 10-20 хвилин буде достатньо для швидкої підзарядки смартфона. Хочете зарядити ще швидше, вимкніть iPhone.

Зміна напрямку зйомки панорами: ви можете змінити напрямок панорамної зйомки, натиснувши на стрілку на екрані.

Автокорекція: багато слів мають схожу вимову, але різне значення. Іноді автокорекція не завжди обирає правильний варіант. Наприклад, якщо в слові є апостроф, але, друкуючи його, автокорекція запропонувала омонімічний варіант, подвійте останню букву, і система автоматично замінить слово на правильний варіант. Таким чином вам не потрібно стирати слово і набирати його заново.

Знайти серійний номер IMEI: серійний номер вашого пристрою можна дізнатися натиснувши "*#06" і виклик.

Кастомізація вібродзвінка: створіть свій малюнок вібрації і поставте його на виклик. Виберіть Установки > Звуки > Рінгтон > Вібрація > Створити вібрацію. Торкніться екрану, щоб створити малюнок вібрації.

Селфі за допомогою кнопок гучності: якщо у вас досі немає монопода і ви робите селфі "вручну", використовуйте кнопки, що регулюють гучність, на боковій панелі пристрою.

Натискання замість свайпа: перейти до наступного робочого екрану можна не тільки свайпом, але і натиснувши точку внизу екрану.

Перемотування відео або аудіо: якщо ви хочете перемотати до певного моменту, натисніть на індикатор відтворення і проведіть пальцем вниз. Рухаючи пальцем швидше або повільніше, ви знайдете потрібний момент.

Видалення цифр у калькуляторі: якщо ви помітили помилку у набраному числі, то видаліть крайнє число, провівши пальцем ліворуч або праворуч у поле для введення.

Відеозапис у сплячому режимі: на заблокованому екрані iPhone потягніть за значок камери вгору до середини екрана. Натисніть відео, почніть запис. Продовжуйте знімати після того, як телефон піде в сплячий режим. Весь цей час тримайте пальці на середині екрану. Це дозволить записувати відео, навіть якщо телефон у сплячому режимі. Зайдіть у відео, подивіться, що вийшло.

Швидке переключення символів на клавіатурі: замість того щоб натискати "123" для перемикання з символів на цифри, затисніть і утримуйте пальцем "123" і проведіть вгору до чисел. Виберіть цифру, і ви автоматично повернетеся до буквеної розкладки.

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Посилення гучності: майже кожен користувач слухає музику на iPhone, але без навушників звук досить тихий. Щоб посилити звук на iPhone, помістіть пристрій у склянку.

Офлайн-карти: якщо ви завантажували офлайн-карту, то в пошуку достатньо написати "OK maps" і ви зможете використовувати вже завантажені карти в режимі офлайн.

Зміна вимови вашого імені: якщо Siri вимовляє ваше ім’я неправильно, скорегуйте вимову Siri, попросивши її "Змінити вимову мого імені", після того як вона відповість, як вас звуть. Вимовте правильний варіант і виберіть із запропонованих потім Siri.